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25 июля 2026, 01:35

Шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал о первой ошибке после свадьбы

25 июля 2026, 01:35
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Фото из открытых источников
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Месяц назад Евгений Клопотенко и его любимая Екатерина поженились. Кулинар рассказал, как прошел его первый месяц брака

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам Евгения Клопотенко, и он, и Екатерина успели привыкнуть к новому статусу. Он отметил, что послесвадебные ритуалы только начали формироваться. По его словам, у них не так много времени, чтобы обсудить какие-то новые традиции, потому что у обоих много работы.

"Но то, что у нас уже есть из традиций, - 100% есть. Еще играть в бадминтон, встречаться и готовить с друзьями! Это пока основные. Мы женаты не так давно, а я уже успел протыкать кое-что! Мы женаты не так давно, а я уже успел протыкать кое-что! Жена сказала, что прошел месяц со дня женитьбы, а я ее не поздравил. Теперь у нас на одну важную дату больше: ежемесячно поздравляем друг друга 12 числа, то есть в день свадьбы, и 24, когда познакомились. То есть каждые полмесяца у меня есть что-то делать", - признался кулинар.

Напомним, ранее Евгений Клопотенко и Екатерина Воскресенская устроили свадьбу в украинском стиле. В сети появились фото с празднования.

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