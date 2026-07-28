Гімнастка Анна Різатдінова розповіла, де чоловіки можуть з нею знайомитись

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Українська спортсменка Анна Різатдінова зізналась, що бачить увагу чоловіків до неї. Проте виявилось, що далеко не всі наважуються підійти до неї та познайомитись

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами спортсменки, більшість її знайомств зараз відбувається через Instagram та Facebook. Вона помітила, що практично всі чоловіки, з якими вона останнім часом знайомилась, виходили на контакт саме в соцмережах.

"А починаються такі знайомства найчастіше дуже просто. Наприклад, із повідомлень на кшталт: "Привіт, красуне" або "Привіт, як справи?". Ти сидиш і думаєш, що на це відповісти. Але коли вже йде щось креативне, незвичне, тоді вже стає цікавіше", - говорить гімнастка.

Зараз спортсменка вільна. За її словами, їх подобається такий стан, і вона зосередилась повністю на собі.

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