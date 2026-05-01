"Могу заглядываться на парней и девушек": Melovin признался, ходит ли на свидание после разрыва

Певец Melovin откровенно рассказал, что сейчас происходит в его личной жизни. По его словам, он сейчас наслаждается свободой и вниманием

"Ну, по мне понятно, да? Весеннее обострение. Мне нравится сейчас быть в очках, например, потому что таким образом я могу заглядываться на парней и девушек и просто себе наслаждаться этим", - говорит артист.

Он также признался, что открыт ко всему. Melovin рассказал, что недавно у него было приятное свидание. Также он дал совет всем, кто хочет гармонии.

"У меня было очень-очень вдохновенное свидание. Желаю вам также иметь их. И если вы хотите быть счастливым человеком, не ограничивайте себя в прекрасном сексе, самое главное – защищенном", - говорит певец.

Напомним, ранее артист рассказывал, как он переживал разрыв с женихом.