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23 июля 2026, 01:55

Актриса Анна Саливанчук отомстила аферисту, который покинул ее семью на улице

23 июля 2026, 01:55
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Фото из открытых источников
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Актриса Анна Саливанчук недавно стала жертвой мошенника. Оказалось, артистка не сдалась и аферист поплатился за свой поступок

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Анна Саливанчук рассказывала, что столкнулась с мошенником в Греции. Он сдал ей виллу в аренду, но не сообщил об этом владелице жилья. В результате ей вместе с детьми, мамой и сестрой пришлось срочно ехать в другое не понравившееся жилье.

"Он нас послал в одно место и уехал. Я думаю, класс, но со мной так нельзя. Я перелезла через забор дома, где мы жили, постучалась в окна, никого не было. (…) За мной выбегает женщина и говорит: что вы здесь делаете? Я говорю, что это моя территория к 25 числу, рассказала всю историю. Она была в шоке, принесла извинения за действия своего работника и помогла нам решить всю ситуацию", - рассказала актриса.

Напомним, ранее актриса впервые после развода с бывшим мужем подтвердила новые отношения.

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