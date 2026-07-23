Актриса Анна Саливанчук отомстила аферисту, который покинул ее семью на улице

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Анна Саливанчук рассказывала, что столкнулась с мошенником в Греции. Он сдал ей виллу в аренду, но не сообщил об этом владелице жилья. В результате ей вместе с детьми, мамой и сестрой пришлось срочно ехать в другое не понравившееся жилье.

"Он нас послал в одно место и уехал. Я думаю, класс, но со мной так нельзя. Я перелезла через забор дома, где мы жили, постучалась в окна, никого не было. (…) За мной выбегает женщина и говорит: что вы здесь делаете? Я говорю, что это моя территория к 25 числу, рассказала всю историю. Она была в шоке, принесла извинения за действия своего работника и помогла нам решить всю ситуацию", - рассказала актриса.