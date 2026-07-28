Аферисти "розводять" фанаток українського співака на гроші: артист попередив людей

Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Співак Нікіта Кісельов розповів, що шахраї почали генерувати його фотографії та писати дівчатам від його імені. Після "психологічної обробки" вони починають виманювати гроші нібито на запуск рекламних кампаній, просування нових пісень за кордоном або реалізацію творчих проєктів.

"Мені дуже прикро, що хтось використовує моє ім’я та довіру людей, які слухають мою музику й підтримують мене. Я ніколи не пишу прихильникам із чужих, додаткових чи іноземних акаунтів. Я ніколи не прошу грошей у приватних повідомленнях і не збираю кошти на рекламу чи просування своїх пісень через фанатів", - каже співак.

Нагадаємо, раніше акторка Анна Саліванчук розповіла, як аферист на відпочинку буквально залишив її та її родину без житла. Артистка згодом йому помстилась.