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26 липня 2026, 20:50

Співачка Олена Тополя зізналась, хто після розлучення забезпечує дітей

26 липня 2026, 20:50
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Фото з відкритих джерел
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Олена та Тарас Тополя після розлучення виховують трьох спільних дітей. За словами співачки, діти живуть з нею

Про це артистка розповіла в інтерв'ю Аліні Доротюк, передає RegioNews.

Олена Тополя зазначила, що вона не перешкоджає спілкуванню дітей з батьком. Інколи молодша Марійка може навіть ночувати в тата.

"Дітки живуть зі мною, іноді Тарас забирає Марійку ночувати до себе. Звісно, вони потребують спілкування цього, я б сказала потребують більше саме спілкування та проводження часу. Але є робота, різні тури і все інше. Це, в принципі, завжди було, тому для дітей це не новина. Хлопці зараз вже юнаки, їм треба побільше погуляти, друзів додому запросити, то ми вдома влаштовуємо їхні зустрічі. Я не перешкоджаю, але вони самі обирають так", - пояснила співачка.

Вона також додала, що Тарас Тополя дійсно забезпечує дітей після розлучення. Проте, звичайно, є речі, за які платить вона як мама.

"Так, він забезпечує дітей, але є речі, які я сама теж. Я сама заробляю, сама себе забезпечую і забезпечую все, що я хочу сама дати дітям. Я ні в кого нічого не питаю, я просто це роблю і все", - каже Олена Тополя.

Нагадаємо, раніше фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя заявив, що розлучається з дружиною Оленою. Артисти виховують трьох дітей. У шлюбі вони були 12 років. За їхніми словами, рішення про розрив було спільним та виваженим. Згодом Олена Тополя розповідала, чи були в неї думки про воз'єднання з екс-чоловіком.

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