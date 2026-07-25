Певица Елена Тополя призналась, какую сумму может получить за выступление

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Украинская певица Елена Тополь откровенно рассказала, сколько она зарабатывает на музыке. По ее словам, прибыль музыкантов далеко не всегда соответствует популярности песен

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Как пояснила Елена Тополь, значительную роль в том, сколько заработает артист, играют условия сотрудничества с лейблом. Поэтому даже если трек успешен, это не гарантирует моментальных прибылей.

"Я забираю около 43 процентов. Это неплохо, но не так, как хотелось бы. Все зависит от того, как пойдет песня. Каждый релиз нуждается в огромных вложениях. И не всегда есть такие ресурсы", - говорит певица.

Также она рассказала, что стартовая цена корпоративного выступления 5 тысяч долларов. Однако точная стоимость зависит от продолжительности выступления, от количества музыкантов, бэклайна, райдера, от того, где и куда нужно ехать.

По словам Елены Тополи, в месяц, только на базовые нужды, ей нужно не менее шести тысяч долларов.

Напомним, ранее певец Иван Люленов отметил, что в Украине популярность не всегда гарантирует высокие доходы. По его словам, большую часть прибыли приходится вкладывать в музыку.