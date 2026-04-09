Ведущий Тимур Мирошниченко признался, сколько денег потратил на проживание семьи на Бали

Украинский ведущий Тимур Мирошниченко сейчас живет отдельно от жены и детей, потому что их он отправил на Бали. Он рассказал, сколько пришлось на это потратить

По словам Тимура Мирошниченко, его семья уже должна была вернуться в Украину. Однако возвращение пришлось отложить из-за напряженной ситуации на Ближнем Востоке.

"Сейчас они поменяли билеты на начало апреля. Обещают, что все будет летать. На самом деле, застрять на Бали, мне кажется, это не самый плохой случай. Они там наслаждаются временем, наслаждаются жизнью. Там это чувствуется действительно на сто процентов", - говорит ведущий.

Может показаться, что отдых нескольких взрослых и четырех детей на Бали дорогое удовольствие. Однако ведущий признался, что в Киеве он на семью тратит гораздо больше.

"Меньше (потратил — ред.), чем за это же время в Киеве. На самом деле, самое дорогое — это перелет. Билеты покупались не прям заранее по средней цене. Не такой, какая сейчас из-за ситуации на Ближнем Востоке. А все остальное там дешевле, чем в Киеве", - признался Тимур Мирошниченко.

Справка. Ведущий Тимур Мирошниченко и адвокат Инна поженились в 2018 году. В том же году у них родилась дочь Мия. Уже в 2019 году у них родился сын Марк. В 2023 году пара усыновила двухлетнего мальчика, которого назвали Марселем. Через год у них в семье снова произошло пополнение: усыновили 8-летнюю девочку Ангелину.