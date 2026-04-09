Ведущий Тимур Мирошниченко признался, сколько денег потратил на проживание семьи на Бали

Украинский ведущий Тимур Мирошниченко сейчас живет отдельно от жены и детей, потому что их он отправил на Бали. Он рассказал, сколько пришлось на это потратить

По словам Тимура Мирошниченко, его семья уже должна была вернуться в Украину. Однако возвращение пришлось отложить из-за напряженной ситуации на Ближнем Востоке.

"Сейчас они поменяли билеты на начало апреля. Обещают, что все будет летать. На самом деле, застрять на Бали, мне кажется, это не самый плохой случай. Они там наслаждаются временем, наслаждаются жизнью. Там это чувствуется действительно на сто процентов", - говорит ведущий.

Может показаться, что отдых нескольких взрослых и четырех детей на Бали дорогое удовольствие. Однако ведущий признался, что в Киеве он на семью тратит гораздо больше.

"Меньше (потратил — ред.), чем за это же время в Киеве. На самом деле, самое дорогое — это перелет. Билеты покупались не прям заранее по средней цене. Не такой, какая сейчас из-за ситуации на Ближнем Востоке. А все остальное там дешевле, чем в Киеве", - признался Тимур Мирошниченко.

Справка. Ведущий Тимур Мирошниченко и адвокат Инна поженились в 2018 году. В том же году у них родилась дочь Мия. Уже в 2019 году у них родился сын Марк. В 2023 году пара усыновила двухлетнего мальчика, которого назвали Марселем. Через год у них в семье снова произошло пополнение: усыновили 8-летнюю девочку Ангелину.

"Я чувствую ненависть": украинская модель рассказала, как россияне убили ее отца
08 апреля 2026, 01:35
Певица Lida Lee призналась, какие свидания устраивает для нее Даниэль Салемом
08 апреля 2026, 00:55
"Иногда одалживаю у нее": ведущий Холостяка Решетник рассказал, какой у него с женой семейный бюджет
08 апреля 2026, 00:35
Все новости »
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
"Играть в завоевателя и принцессу": Владимир Дантес рассказал, как любит ухаживать за девушками
09 апреля 2026, 01:55
Известный певец после реабилитации вернулся в армию
09 апреля 2026, 00:55
В Украине дорожает аренда квартир: где будет самая большая цена в апреле
08 апреля 2026, 23:55
В Украине изменили вид номерных знаков для некоторых авто
08 апреля 2026, 22:09
Правительство и АЗС сейчас работают точно не для рядовых украинцев
08 апреля 2026, 21:50
В марте украинские дроны-перехватчики уничтожили рекордное количество российских БПЛА
08 апреля 2026, 21:26
На Волыни судят депутата за хищение почти на четверть миллиона
08 апреля 2026, 21:15
Топ-чиновник времен Януковича купил киевский недострой Sky Towers за 560 миллионов
08 апреля 2026, 20:59
У каждого третьего украинца нет собственного жилья
08 апреля 2026, 20:44
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
