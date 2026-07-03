Украинская актриса Анна Саливанчук подтвердила роман впервые после развода с депутатом
Украинская актриса Анна Саливанчук рассталась с мужем в 2023 году. С тех пор у актрисы не было отношений, однако это недавно изменилось
Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.
По словам актрисы, после разрыва с бывшим мужем она долго "держала сердце на замке". Однако сейчас в ее жизни появился особый мужчина, с которым у нее вспыхнули чувства.
"Да. У меня не было 3,5 лет отношений. Только сейчас у меня что-то похожее на отношения", - говорит Анна Саливанчук.
Артистка не торопится раскрывать имя своего возлюбленного.
Напомним, недавно Анна Саливанчук публично раскритиковала бывшего мужа. Она намекнула, что он не общается с сыновьями и не помогает им финансово.
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