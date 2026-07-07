Ракетный удар по Вишневому: количество погибших выросло, на месте трагедии работают 200 спасателей

Фото: ГСЧС

Спасатели ГСЧС продолжают работать на месте российского ракетного удара, унесшего жизни семи человек. Еще 26 человек получили ранения

Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews .

В результате атаки разрушен частный жилищный сектор, повреждены объекты бизнеса, административные и производственные здания.

Специалисты ГСЧС ликвидируют очаги пожаров, разбирают поврежденные конструкции и обследуют территорию на наличие взрывоопасных предметов. К поисково-спасательным работам также привлечены кинологические расчеты.

Для тушения пожара работает авиация ГСЧС. Вертолет уже осуществил более 30 сбросов воды.

В общей сложности к ликвидации последствий российского удара привлечено около 200 спасателей и 55 единиц специальной техники.

На месте также работают психологи ГСЧС, оказывающие помощь пострадавшим.

В то же время начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник сообщил , что в Киевской области количество погибших в результате российской массированной атаки 6 июля увеличилось до девяти.

По его словам, в больнице скончался мужчина, который получил тяжелые ранения во время ночного удара.

"Врачи до последнего боролись за его жизнь, но спасти его не удалось", - с грустью констатировал глава обладминистрации.

Напомним, что в Вишневом в Киевской области продолжается ликвидация последствий одной из самых массированных российских атак по области.

Как известно, в Вишневом погибли 3 человека , а также сообщалось, что еще 14 пострадали, среди них 2 работника ГСЧС.

Напомним, в ночь на 6 июля Россия выпустила по Украине 68 ракет и 351 дрон, главная цель – Киев. Число жертв ночной российской атаки в столице возросло до 11. Один из раненых мужчин скончался в больнице.