"Враг будет бить именно по мероприятию": мэр Франковска предупредил о необходимости усиливать ПВО

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Мэр Ивано-Франковска отметил, что осень может быть тяжелой для региона. Он призвал усиливать в городе ПВО

Такое обращение городской голова Ивано-Франковска опубликовал в Facebook, передает RegioNews.

По словам Ивана Марцинкива, в Украине сейчас ни один город нельзя считать полностью безопасным. Он отметил, что Россия в сентябре-октябре может ужесточить атаки именно по западным областям.

"Враг будет бить именно по западу нашей страны. Поэтому не могу все рассказывать, но готовимся к этому вызову. Потому что, к сожалению, должны усиливать противовоздушную оборону, потому что происходящее в Киеве может повториться в Ивано-Франковске", - говорит Марцинцев.

Он также добавил, что сейчас одна из главных задач городских властей - подготовить инфраструктуру к отопительному сезону, а также помочь силам противовоздушной обороны для защиты города.

Напомним, в ночь на 6 июля Россия выпустила по Украине 68 ракет и 351 дрон, главная цель – Киев. Число жертв ночной российской атаки в столице возросло до 14. Один из раненых мужчин скончался в больнице.