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07 июля 2026, 22:54

Массовое отравление в Закарпатье: после отдыха в гостинице госпитализированы 12 человек, большинство — дети

07 июля 2026, 22:54
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Фото: прокуратура Закарпатской области
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В Закарпатье прокуратура выясняет обстоятельства массового заболевания отдыхающих в отеле

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает RegioNews .

"При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Хустской окружной прокуратуры устанавливаются обстоятельства массового заболевания отдыхающих в одной из гостиниц Хустщины", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, группа выпускников из Луцка вместе с родителями отдыхала в отеле в Закарпатье. После возвращения домой 12 человек, среди которых восемь детей, госпитализировали с острыми расстройствами желудочно-кишечного тракта.

"Пострадавшие сообщили, что связывают свое состояние с употреблением питьевой воды, которую им предоставляли в гостинице", – отмечает прокуратура.

Проводятся необходимые процессуальные действия, назначены экспертизы, которые должны установить причину отравления.

"Правоохранители проверяют все возможные версии, в частности, могло ли заболевание быть связано с водой из колодца, водой в бассейне или другими факторами", - добавили в прокуратуре.

Предварительная правовая квалификация ч. 1 ст. 325 УК Украины - нарушение санитарных правил и норм, повлекшее массовое заболевание людей.

Напомним, что в Звягеле на Житомирщине восемь человек, среди которых шестеро детей, госпитализировали после употребления фастфуда в общепите.

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