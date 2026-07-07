19:59  06 июля
Кровавый день на Херсонщине: российские атаки унесли жизни двух человек, 17 ранены
18:59  06 июля
Имущество на 9,6 млн грн: на Закарпатье будут судить экслесного за ложь в декларации
17:59  06 июля
"Псевдоомбудсмен" в Херсонской области: будут судить крымчанина, который работал на оккупантов
UA | RU
UA | RU
07 июля 2026, 01:35

Певица Светлана Табарарова призналась, выплатила ли уже долг за дом

07 июля 2026, 01:35
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Певица Светлана Тарабаора живет с мужем и тремя детьми в загородном доме. При этом в какой-то момент она думала, что ей придется попрощаться с этим жильем, потому что были финансовые трудности.

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Затруднения с деньгами у Светланы Тарабаровой произошли в начале полномасштабной войны. Однако, к счастью, застройщик позволил продлить кредит и удалось решить вопрос без прощания с домом.

По словам певицы, она всю жизнь мечтала о собственном доме. Однако пока долг еще не закрыт. Однако она верит в "счастливый финал".

"Невозможно отпустить эту ситуацию. Просто хочется его выплатить. Я каждое утро просыпаюсь, думаю: "Господи, еще немного, еще немного", - признается артистка.

Напомним, с 2016 года Светлана Тарабарова состоит в браке с директором Алексеем Бондарем. Осенью 2018 года у них родился сын Иван. Уже два года спустя в семье родилась дочь Мария. В апреле 2023 года певица родила дочь Полину.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
шоу-бизнес
Украинская актриса Анна Саливанчук подтвердила роман впервые после развода с депутатом
03 июля 2026, 23:30
Певец MELOVIN честно признался, сожалеет ли о публичном каминг-ауте
02 июля 2026, 23:35
Ведущая Соломия Витвицкая узнала о беременности с чатом GPT
02 июля 2026, 23:00
Все новости »
01 июля 2026
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
26 июня 2026
Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"
Украина является самой заминированной страной мира: до 20% всей огромной территории загрязнено взрывоопасными предметами. О том, как люди выживают при таких условиях, и какие меры стоило бы предпринят...
25 июня 2026
Превратится ли Украина в "Скалу"? Что происходит в "полку Сырского"
Зверства в 425 ОШП рано или поздно ударят и по президенту Зеленскому
18 июня 2026
На грани взрыва. Почему украинцы все чаще идут на открытое сопротивление
Не всегда действия местных и центральных органов власти находят поддержку со стороны населения. В итоге люди вынуждены объединять усилия для отстаивания общественных интересов в правовом поле и не тол...
Двоюродного брата известной певицы задержали ТЦК: она публично обратилась к Зеленскому
07 июля 2026, 00:55
"Район полностью в дыму": дом Елены Кравец пострадал в результате обстрела Киева
07 июля 2026, 00:35
В Украине рухнули цены на картофель: сколько теперь платить за килограмм
06 июля 2026, 23:55
Цены на топливо падают: какие ценники на украинских АЗС
06 июля 2026, 23:35
В Харькове женщина корректировала удары оккупантов и ждала "освобождения"
06 июля 2026, 23:15
Пограничники показали, как эффектно уничтожили российские "ждуны"
06 июля 2026, 22:55
Жестокая расправа над животным: в Харьковской области полиция расследует убийство собаки
06 июля 2026, 22:45
Россияне ударили по Запорожью: есть погибшие и раненые
06 июля 2026, 22:25
Враг атаковал Днепропетровщину 50 раз: что известно о последствиях
06 июля 2026, 22:20
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Юрий Касьянов
Павел Казарин
Все блоги »