Певица Светлана Табарарова призналась, выплатила ли уже долг за дом

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Певица Светлана Тарабаора живет с мужем и тремя детьми в загородном доме. При этом в какой-то момент она думала, что ей придется попрощаться с этим жильем, потому что были финансовые трудности.

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Затруднения с деньгами у Светланы Тарабаровой произошли в начале полномасштабной войны. Однако, к счастью, застройщик позволил продлить кредит и удалось решить вопрос без прощания с домом.

По словам певицы, она всю жизнь мечтала о собственном доме. Однако пока долг еще не закрыт. Однако она верит в "счастливый финал".

"Невозможно отпустить эту ситуацию. Просто хочется его выплатить. Я каждое утро просыпаюсь, думаю: "Господи, еще немного, еще немного", - признается артистка.

Напомним, с 2016 года Светлана Тарабарова состоит в браке с директором Алексеем Бондарем. Осенью 2018 года у них родился сын Иван. Уже два года спустя в семье родилась дочь Мария. В апреле 2023 года певица родила дочь Полину.