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07 июля 2026, 00:55

Двоюродного брата известной певицы задержали ТЦК: она публично обратилась к Зеленскому

07 июля 2026, 00:55
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Фото из открытых источников
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Певица Камалия опубликовала эмоциональное обращение в соцсети. Оказалось, что ее двоюродного брата Яна Пидвесоцкого задержали ТЦК

Такое обращение артистка опубликовала в Instagram, передает RegioNews.

По словам артистки, ее двоюродного брата ТЦК задержали уже второй раз. При этом она отметила, что Ян Пидвесоцкий работает преподавателем, ученым, а также имеет инвалидность с детства.

Камалия призналась, что была шокирована тем, как происходило это задержание. По ее словам, с ее двоюродным братом обращались очень группо и психологически на него давили.

"Это уже не первый подобный случай. После предварительного задержания он долго восстанавливался психологически и проходил лечение", – говорит артистка.

Она рассказала, что дома осталась только мама Яна, которая тоже имеет инвалидность. Сейчас женщина очень боится своего сына.

"Я обращаюсь к Президенту Украины, к ответственным органам, ко всем, кто имеет власть и совесть: пожалуйста, обратите внимание на эти случаи. Проведите проверку. Защитите людей от произвола. Украина борется за свободу, достоинство и жизнь – и эти ценности должны быть защищены не только на фронте, но и внутри страны. Мы должны оставаться людьми. Слава Украине", – говорит Камалия.

Напомним, ранее певица Камалия откровенно рассказала о тяжелой потере. Ее двоюродный брат, Сергей Канатников-Прядко, погиб на фронте.

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