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17 июня 2026, 00:30

Певица Елена Тополя призналась, как она изменилась после "секс-скандала"

17 июня 2026, 00:30
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Фото из открытых источников
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Украинская певица Елена Тополь пережила скандал со сливом секс видео. В настоящее время правоохранители занимаются расследованием. Артистка призналась, что эта ситуация изменила для нее

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

По словам Елены Тополи, история секс-видео стала для нее важным уроком. Она отметила, что не стоит ожидать от других людей такого же демонстрирующего сама.

"Я поняла, что было ошибкой думать: если ты не такой человек, то и к тебе так не отнесутся. Нет, так не будет. Люди ведут себя так, как хотят. А твоя задача - знать, кто ты на самом деле", - говорит певица.

Также она отметила, что теперь научилась строить личные границы и больше не боится отстаивать свое мнение.

"Теперь у меня есть свои границы. Могу четко о них сказать — мягко или нет. Теперь я не хорошая девочка. Не для всех. Иногда могу быть грубой или резкой, но иначе не смогу донести, насколько серьезно настроена. Это определенный бунт, который сейчас мне очень нужен, чтобы навести порядок", - подчеркнула артистка.

Напомним, ранее журналистам и блогерам неизвестные "слили" часовое видео интима певицы Елены Тополи с другим мужчиной. Сама артистка рассказала, что ее шантажировали. Правоохранители в тот же день задержали 23-летнего киевлянина, давившего на артистку: ему грозит заключение.

Напомним, ранее фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя заявил, что разводится с женой Еленой. Артисты воспитывают троих детей. В браке они были 12 лет. По их словам, решение о разрыве было общим и взвешенным.

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