Актриса Анна Кошмал показала школу своего сына, которую атаковали россияне

Фото из открытых источников

В ночь на 15 июня российские оккупанты нанесли массированный удар по столице. В частности, пострадала Киево-Печерская лавра. Актриса Анна Кошмал рассказала, что в результате удара пострадала школа ее сына

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

На фотографии актриса показала концертный зал школы. Можно увидеть, что помещение полностью уничтожено. Именно в этой школе учится сын артистки Михаил.

"Школа, которую посещает мой сын, потерпела российский удар и сгорела. Россию необходимо изолировать от цивилизованного мира и привлечь к ответственности за ее бесчисленные террористические акты и военные преступления", - говорит актриса.

Напомним, ранее актриса Антонина Хижняк рассказывала, что попала под обстрел во время съемок. По словам артистки, тогда снималась новогодняя комедия. Вся команда испугалась звуков взрывов. При этом она добавила, что любовь к профессии помогает держаться.