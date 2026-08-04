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04 августа 2026, 23:35

В Харькове получил термин YouTube-блогер, который "любил русский мир"

04 августа 2026, 23:35
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Фото из открытых источников
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В Харькове судили мужчину за распространение российской пропаганды. Известно, что он был YouTube-блогером

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Еще в ноябре 2023 года местные жители обращались в полицию с жалобой на мужчину, который прямо возле супермаркета пропагандировал "русский мир": он говорил, что "Зеленский не президент", и то, что он "ждет прихода РФ".

Правоохранители нашли его и начали уголовное производство. Однако и в течение 2024 года мужчина, которого еще не задержали, производил пророссийские публикации. В частности, в Instagram в разделе стороз выражал ненависть к украинскому языку и невосприятие мобилизации, преподавал карты Украины с пометками, которые территории Россия "подарила" Украине. Среди них высказывал угрозы: "Пусть горит Украина в аду… Я сделаю теракт в сбу штабе…".

Известно, что у него также был канал на YouTube из почти 24 тысяч подписчиков. Там он публиковал в видео, где рассказывал, что якобы хорошо жили люди в СССР. Также он активно использовал запретные коммунистические символы. На одном из видео он рассказал, что родился в Туле, РФ и хочет уехать в Москву, но его не пускают, говорит, что Харьков "русский огород".

Он не признал вину на суде. По его словам, он якобы не имеет отношения к этим публикациям. Однако суд не забраковал доказательства.

Мужчине назначили 7 лет лишения свободы без конфискации имущества.

Напомним, ранее в Харькове разоблачили 61-летнего фаната РФ . В соцсетях он отрицательно высказывался против украинских военных. В частности, он хвалил российского диктатора Путина и мечтал об оккупации Киева.

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