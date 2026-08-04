Горела пшеница: на Черниговщине российский беспилотник вызвал пожар на полях

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В Новгород-Северском районе на Черниговщине во вторник, 4 августа, из-за падения дрона РФ вспыхнуло поле пшеницы

Об этом сообщил начальник Новгород-Северской районной военной администрации Александр Селиверстов, передает RegioNews .

"Сегодня, 4 августа, около 12.15, вблизи города Семеновка в результате падения вражеского БПЛА (тип уточняется) произошло возгорание поля пшеницы", - написал он.

Селиверстов добавил, что пока информация о пострадавших не поступала. Дополнительные обстоятельства устанавливаются.

Напомним, что русские войска продолжают обстреливать мирные населенные пункты Черниговской области. В результате атак ранены, повреждены предприятия, почтовые объекты и транспорт.