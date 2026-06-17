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17 червня 2026, 00:30

Співачка Олена Тополя зізналась, як вона змінилась після "секс-скандалу"

17 червня 2026, 00:30
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Фото з відкритих джерел
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Українська співачка Олена Тополя пережила скандал зі зливом секс відео. Зараз правоохоронці займаються розслідуванням. Артистка ж зізналась, що ця ситуація змінила для неї

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

За словами Олени Тополі, історія із секс-відео стала для неї важливим уроком. Вона зазначила, що не варто очікувати від інших людей такого ж ставлення, яке демонструєш сама.

"Я зрозуміла, що було помилкою думати: якщо ти не така людина, то й до тебе так не поставляться. Ні, так не буде. Люди поводяться так, як хочуть. А твоє завдання — знати, хто ти є насправді", - каже співачка.

Також вона зазначила, що тепер навчилась вибудовувати особисті кордони і більше не боїться відстоювати свою думку.

"Тепер я маю свої кордони. Можу чітко про них сказати — лагідно чи ні. Тепер я не хороша дівчинка. Не для всіх. Іноді можу бути грубою чи різкою, але інакше не зможу донести, наскільки серйозно налаштована. Це певний бунт, який зараз мені дуже потрібен, щоб навести лад", - наголосила артистка.

Нагадаємо, раніше журналістам та блогерам невідомі "злили" годинне відео інтиму співачки Олени Тополі з іншим чоловіком. Сама артистка розповіла, що її шантажували. Правоохоронці в той же день затримали 23-річного киянина, який тиснув на артистку: йому загрожує ув'язнення.

Нагадаємо, раніше фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя заявив, що розлучається з дружиною Оленою. Артисти виховують трьох дітей. У шлюбі вони були 12 років. За їхніми словами, рішення про розрив було спільним та виваженим.

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