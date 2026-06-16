"Все в дыму": ведущая Леся Никитюк рассказала, как пережила ночь обстрела Киева

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В ночь на 15 июня российские оккупанты нанесли массированный удар по столице. В частности, пострадала Киево-Печерская лавра. Ведущая Леся Никитюк рассказала, какой для нее была эта ночь

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Леся Никитюк сразу после сирены спустилась вместе с сыном в подземный паркинг своего дома. Во время воздушной тревоги ведущая с мальчиком были на минус третьем этаже.

"Паркинг -3. Все уже в дыму. Страшная ночь. И как показала практика, даже -1 этаж паркинга очень опасен. Да что тут говорить. Даже на -3 дышали горелым. Поэтому не пренебрегайте личной безопасностью, прячьтесь. И прячьтесь глубже", - призвала Никитюк.

Напомним, ранее Леся Никитюк рассказывала о ночи, когда под ударом оказалась ее родная Хмельнитчина.