Россияне ударили по детской больнице в Запорожье
Вечером 4 августа россияне нанесли удар по территории Запорожской областной детской больницы
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews .
"Враг атаковал территорию детской областной клинической больницы. К счастью, в момент воздушной тревоги все дети вместе с медиками находились в укрытии. Пострадавших нет", - написал Федоров.
В медучреждении изуродовали фасад и окна.
Взрыв был слышен в некоторых районах города.
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