Вражеские БпЛА атаковали Броварской район: есть пострадавшая и разрушение инфраструктуры

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В Броварах на Киевщине в результате атаки российских дронов травмирована женщина, повреждены частный дом и склад

Об этом сообщила Киевская ОВА, передает RegioNews .

"К сожалению, в результате очередной атаки вражеских ударных дронов в Броварском районе травмирована женщина. Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь. Также повреждены частный дом и складское помещение", - говорится в сообщении.

В ОВА призвали не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и находиться в укрытиях или в других безопасных местах.

Напомним, что российские военные более 40 раз атаковали четыре района Днепропетровской области, четыре человека получили ранения.