В Херсонской области разоблачили женщину, которая помогала россиянам с псевдо-референдумом

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В Херсонской области была судима женщина, которая сотрудничала с оккупантами. В частности, она активно предлагала жителям участвовать в псевдо-референдумах.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

В сентябре 2022 года женщина добровольно вошла в состав незаконно созданной участковой избирательной комиссии №806 в селе Тягинка Бериславского района Херсонской области. Впоследствии она предлагала жителям участвовать в псевдо-референдуме о якобы выходе области из состава Украины и присоединении к стране-агрессору.

На суде женщина признала вину частично. По ее словам, она работала в сельском совете уборщицей, а затем ей сказали поучаствовать в "выборах". По ее словам, она якобы не смогла отказаться, потому что ей угрожали.

Однако свидетели говорили, что женщина говорила, что "наши" пришли и "голосуйте, все будет хорошо". Некоторые люди отказывались голосовать и просто уходили. Муж обвиняемой заявил, что якобы участвовать в этом его жену заставил глава сельского совета.

Версия о принуждении и угрозах обвиняемой со стороны военных РФ, как считает суд, опровергается показаниями других свидетелей. В результате женщину приговорили к 7 годам заключения с конфискацией имущества. Дополнительно ей запрещается на 15 лет заниматься деятельностью, связанной с избирательным процессом и референдумом.

Напомним, что суд назначил по 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества супругами российских агентов, которые корректировали ракетные удары по Одессе и передавали российской военной разведке координаты украинских военных объектов.