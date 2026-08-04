21:59  04 августа
Горела пшеница: на Черниговщине российский беспилотник вызвал пожар на полях
21:34  04 августа
Более 40 атак в сутки: на Днепропетровщине враг обстрелял четыре района, есть четверо раненых
20:20  04 августа
В Киевской области подросток погиб на мотоцикле
UA | RU
UA | RU
04 августа 2026, 22:55

На Волыни мужчина оказался военнообязанным через 25 лет после исключения из учета – как это произошло

04 августа 2026, 22:55
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

На Волыни суд рассмотрел дело мужчины, которого вернули на военный учет после 25 лет "негодности". Это произошло в 2026 году, когда он стал военнообязанным в реестре "Оберег"

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Мужчина обратился в суд с информацией о том, что он почему-то снова получил статус военнообязанного. При этом еще в 2021 году военно-врачебная комиссия признала его непригодным к военной службе.

Поэтому в 2026 году, когда он увидел в реестре свой "новый статус", он обратился в ТЦК, но ему сообщили, что якобы данные о непригодности были внесены в Реестр без достаточных оснований из-за отсутствия информации об установлении группы инвалидности.

Суд подтвердил, что мужчина был официально признан непригодным к военной службе. При этом в мае 2026 года его статус был изменен на "военнообязанный". Суд считает, что отсутствие в Реестре записи об исключении истца из военного учета не изменяет его правовой статус, определенный решением компетентного органа еще в 2001 году.

Суд пришел к выводу, что не было оснований для возобновления истца на военном учете. Таким образом, признали противоправным бездействие ТЦК по невнесению в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов сведений об исключении истца из военного учета и обязал внести соответствующие изменения в Реестр в соответствии с его военно-учетным документом.

Напомним, ранее опекун недееспособного гражданина обратился в Тернопольский окружной административный суд с иском в ТЦК. Оказалось, что мужчину с инвалидностью мобилизовали.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ТЦК мобилизация военный учет
В Полтавской области ТЦК оштрафовал мужчину с инвалидностью
01 августа 2026, 10:00
Обыски в ТЦК по всей Украине: ГБР сообщило о подозрении 15 фигурантам
31 июля 2026, 16:57
На Черниговщине начальник ТЦК улучшал план мобилизации "мертвыми душами"
30 июля 2026, 20:20
Все новости »
02 августа 2026
Мобилизация, увечья, ПТСР: создавать семьи в Украине стало сложнее
Нестабильность и кризис в Украине не способствуют созданию крепкой семьи и желании родить ребенка. Об этом свидетельствует взрывное количество разводов и снижение браков. Другая проблема – сокращение ...
01 августа 2026
Прифронтовая жатва: уничтоженный урожай, покалеченные жизни и убытки для бизнеса
Чуйка, бронежилет и шлем. Сейчас это обычные атрибуты фермера на Херсонщине. В некоторых районах спокойнее, но чем ближе Днепр, разделяющий освобожденную правую и оккупированную левую часть области, т...
31 июля 2026
Конец теневой вертикали: дело Арахамии разрушает управляемость парламента и ставит Банковую перед выбором
Следственные действия в отношении ближайшего окружения Давида Арахамии свидетельствуют о том, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) вп...
15 июля 2026
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
В Тернопольской области начинает формироваться власть из "Самопомощи", которая сменяет "Свободу"
Россияне ударили по детской больнице в Запорожье
04 августа 2026, 22:45
В Днепре россияне атаковали склады Лакомки и Millennium: продукция уничтожена
04 августа 2026, 22:40
Вражеские БпЛА атаковали Броварской район: есть пострадавшая и разрушение инфраструктуры
04 августа 2026, 22:15
Горела пшеница: на Черниговщине российский беспилотник вызвал пожар на полях
04 августа 2026, 21:59
Пограничники разнесли на куски русскую артиллерию и танк
04 августа 2026, 21:40
Более 40 атак в сутки: на Днепропетровщине враг обстрелял четыре района, есть четверо раненых
04 августа 2026, 21:34
На Днепропетровщине возбуждено дело из-за гибели людей на АЗС во время вражеского удара
04 августа 2026, 20:55
В Киевской области подросток погиб на мотоцикле
04 августа 2026, 20:20
Обстрелы Херсонской области: вражеский дрон попал в больницу, есть погибший и раненые
04 августа 2026, 20:16
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Мобилизация, увечья, ПТСР: создавать семьи в Украине стало сложнее
Прифронтовая жатва: уничтоженный урожай, покалеченные жизни и убытки для бизнеса
Все публикации »
Павел Казарин
Виктор Шлинчак
Юрий Богданов
Все блоги »