На Волыни мужчина оказался военнообязанным через 25 лет после исключения из учета – как это произошло

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На Волыни суд рассмотрел дело мужчины, которого вернули на военный учет после 25 лет "негодности". Это произошло в 2026 году, когда он стал военнообязанным в реестре "Оберег"

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Мужчина обратился в суд с информацией о том, что он почему-то снова получил статус военнообязанного. При этом еще в 2021 году военно-врачебная комиссия признала его непригодным к военной службе.

Поэтому в 2026 году, когда он увидел в реестре свой "новый статус", он обратился в ТЦК, но ему сообщили, что якобы данные о непригодности были внесены в Реестр без достаточных оснований из-за отсутствия информации об установлении группы инвалидности.

Суд подтвердил, что мужчина был официально признан непригодным к военной службе. При этом в мае 2026 года его статус был изменен на "военнообязанный". Суд считает, что отсутствие в Реестре записи об исключении истца из военного учета не изменяет его правовой статус, определенный решением компетентного органа еще в 2001 году.

Суд пришел к выводу, что не было оснований для возобновления истца на военном учете. Таким образом, признали противоправным бездействие ТЦК по невнесению в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов сведений об исключении истца из военного учета и обязал внести соответствующие изменения в Реестр в соответствии с его военно-учетным документом.

Напомним, ранее опекун недееспособного гражданина обратился в Тернопольский окружной административный суд с иском в ТЦК. Оказалось, что мужчину с инвалидностью мобилизовали.