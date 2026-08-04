Более 40 атак в сутки: на Днепропетровщине враг обстрелял четыре района, есть четверо раненых
Российские военные более 40 раз атаковали четыре района Днепропетровской области, четыре человека получили ранения
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, передает RegioNews .
Для атак захватчики применили беспилотники, авиабомбы и артиллерию.
В Никополе, Марганецком, Покровском и Красногригорьевском общинах Никопольского района повреждены амбулатория, многоквартирные дома. Пострадали четыре человека – женщины 63, 68 и 72 лет и 77-летний мужчина. Все будут лечиться амбулаторно.
В Синельниковском районе враг нанес удары по райцентру и Васильковской общине. Повреждены частные дома и автомобиль.
В Грушевской общине Криворожского района возник пожар.
В Верховцевском сообществе Каменского района повреждена инфраструктура.
Напомним, что Криворожские полицейские открыли уголовное производство по факту служебной халатности, которая могла привести к гибели людей во время российского удара по автозаправочной станции.