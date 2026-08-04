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04 августа 2026, 21:34

Более 40 атак в сутки: на Днепропетровщине враг обстрелял четыре района, есть четверо раненых

04 августа 2026, 21:34
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Фото: Днепропетровская ОВА
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Российские военные более 40 раз атаковали четыре района Днепропетровской области, четыре человека получили ранения

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, передает RegioNews .

Для атак захватчики применили беспилотники, авиабомбы и артиллерию.

В Никополе, Марганецком, Покровском и Красногригорьевском общинах Никопольского района повреждены амбулатория, многоквартирные дома. Пострадали четыре человека – женщины 63, 68 и 72 лет и 77-летний мужчина. Все будут лечиться амбулаторно.

В Синельниковском районе враг нанес удары по райцентру и Васильковской общине. Повреждены частные дома и автомобиль.

В Грушевской общине Криворожского района возник пожар.

В Верховцевском сообществе Каменского района повреждена инфраструктура.

Напомним, что Криворожские полицейские открыли уголовное производство по факту служебной халатности, которая могла привести к гибели людей во время российского удара по автозаправочной станции.

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