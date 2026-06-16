У известной украинской блоггерки полностью сгорел дом

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Известная блоггерша Анита Соловей потеряла дом. Это ее имение под Киевом, где она жила с мужем

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Анита Соловей и ее муж уехали из имения под Киевом еще в начале полномасштабной войны. Поэтому к моменту пожара, к счастью, их там не было. Блогерша не рассказала причины пожара, но показала жуткие кадры: можно увидеть дом в огне и черный густой дым.

"Я наверняка до сих пор в это до конца не верю. Этот дом, как наши с вами все мечты и планы на новый год с 2021-2022... так и не произошло", - говорит Анита Соловей.

Напомним, ранее актриса Анна Кошмал показала, как выглядит школа ее сына после атаки россиян. Помещение полностью уничтожено.