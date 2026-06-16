У відомої української блогерки повністю згорів будинок

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Відома блогерка Аніта Соловей втратила будинок. Це її маєток під Києвом, де вона жила із чоловіком

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Аніта Соловей та її чоловік виїхали з маєтку під Києвом ще на початку повномасштабної війни. Тому на момент пожежі, на щастя, їх там не було. Блогерка не розповіла причини пожежі, але показала моторошні кадри: можна побачити будинок у вогні та чорний густий дим.

"Я напевно досі в це докінця не вірю. Цей дім, як наші з вами всі мрії і плани на новий рік з 2021-2022... так і не відбулось", - каже Аніта Соловей.

Нагадаємо, раніше акторка Анна Кошмал показала, як виглядає школа її сина після атаки росіян. Приміщення повністю знищене.