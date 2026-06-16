У відомої української блогерки повністю згорів будинок
Відома блогерка Аніта Соловей втратила будинок. Це її маєток під Києвом, де вона жила із чоловіком
Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.
Аніта Соловей та її чоловік виїхали з маєтку під Києвом ще на початку повномасштабної війни. Тому на момент пожежі, на щастя, їх там не було. Блогерка не розповіла причини пожежі, але показала моторошні кадри: можна побачити будинок у вогні та чорний густий дим.
"Я напевно досі в це докінця не вірю. Цей дім, як наші з вами всі мрії і плани на новий рік з 2021-2022... так і не відбулось", - каже Аніта Соловей.
Нагадаємо, раніше акторка Анна Кошмал показала, як виглядає школа її сина після атаки росіян. Приміщення повністю знищене.
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