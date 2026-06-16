Акторка Анна Кошмал показала школу свого сина, яку атакували росіяни

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У ніч на 15 червня російські окупанти завдали масованого удару по столиці. Зокрема, постраждала Києво-Печерська Лавра. Акторка Анна Кошмал розповіла, що внаслідок удару постраждала школа її сина

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

На фотографії акторка показала концертний зал школи. Можна побачити, що приміщення повністю знищене. Саме в цій школі вчиться син артистки Михайло.

"Школа, яку відвідує мій син, зазнала російського удару і згоріла. росію необхідно ізолювати від цивілізованого світу та притягнути до відповідальності за її незліченні терористичні акти та військові злочини", - каже акторка.

Нагадаємо, раніше акторка Антоніна Хижняк розповідала, що потрапила під обстріл під час зйомок. За словами артистки, тоді знімалась новорічна комедія. Вся команда злякалась звуків вибухів. При цьому вона додала, що любов до професії допомагає триматися.