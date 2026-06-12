Фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополь откровенно прокомментировал слухи об изменах в браке

Фото: РБК-Україна

Музыкант заявил, что после развода с Еленой Тополею против него "неслась" информационная кампания. В частности, в соцсетях распространяли слухи об изменах

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Тарас Тополь отметил, что никогда не делал ничего из того, что ему приписывали в интернете.

"Персонально по мне неслась направленная такая информационная кампания. Как по методике. Мне смешно было из-за различных тезисов о каких-то моих поступках, которых я не совершал, о каких-то моих чертах характера. Все вбрасывалось, раскручивалось, какие-то психологине делали мои портреты там и еще", - говорит музыкант.

Он отметил, что долгое время не хотел ничего комментировать, потому что считает, что время все расставит по местам.

Напомним, ранее фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя заявил, что разводится с женой Еленой. Артисты воспитывают троих детей. В браке они были 12 лет. По их словам, решение о разрыве было общим и взвешенным. Впоследствии Елена Тополя рассказывала, были ли у нее мысли о воссоединении с экс-супругом.