21:56  11 июня
Вражеская атака на энергообъект Черниговщины: более 37 тысяч потребителей остались без света
21:40  11 июня
В Киевской области мужчина жестоко сбил собаку на глазах у детей
19:25  11 июня
В Ужгороде мужчина с пистолетом взял жену и ребенка в заложники
UA | RU
UA | RU
12 июня 2026, 00:35

Фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополь откровенно прокомментировал слухи об изменах в браке

12 июня 2026, 00:35
Читайте також українською мовою
Фото: РБК-Україна
Читайте також
українською мовою

Музыкант заявил, что после развода с Еленой Тополею против него "неслась" информационная кампания. В частности, в соцсетях распространяли слухи об изменах

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Тарас Тополь отметил, что никогда не делал ничего из того, что ему приписывали в интернете.

"Персонально по мне неслась направленная такая информационная кампания. Как по методике. Мне смешно было из-за различных тезисов о каких-то моих поступках, которых я не совершал, о каких-то моих чертах характера. Все вбрасывалось, раскручивалось, какие-то психологине делали мои портреты там и еще", - говорит музыкант.

Он отметил, что долгое время не хотел ничего комментировать, потому что считает, что время все расставит по местам.

Напомним, ранее фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя заявил, что разводится с женой Еленой. Артисты воспитывают троих детей. В браке они были 12 лет. По их словам, решение о разрыве было общим и взвешенным. Впоследствии Елена Тополя рассказывала, были ли у нее мысли о воссоединении с экс-супругом.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
шоу-бизнес
Известная украинская певица оказалась в больнице: что произошло
10 июня 2026, 23:30
Певица Елена Тополя призналась, сколько денег получила от государства на ремонт поврежденной квартиры после прилета
10 июня 2026, 23:00
Певица Lida Lee призналась, какая сумма у нее идет на уход и гардероб
10 июня 2026, 01:35
Все новости »
05 июня 2026
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
В истории с судебными войнами вокруг месторождений Кировоградской области торчат уши главного политического ноумена мира Дональда Трампа
01 июня 2026
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
О послевоенном росте преступности сегодня говорят как гражданские, так и военные. Огромное количество граждан имеет боевой опыт. При этом источник и механизм выделения международных средств для восста...
29 мая 2026
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
В Ивано-Франковске, переживающем настоящий строительный бум, раскрыта масштабная коррупционная схема с участием застройщиков и городского совета
25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
Фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя откровенно признался, имеет ли отношения после развода
12 июня 2026, 01:35
Известный украинский актер объяснил, почему он не на фронте
12 июня 2026, 00:55
В Украине подорожала земля: в каких регионах дороже
11 июня 2026, 23:55
В Украине дешевеет топливо: как изменились ценники на АЗС
11 июня 2026, 23:30
На Прикарпатье несовершеннолетняя оказалась агентом россиян
11 июня 2026, 22:55
ВСУ подожгли НПЗ на Кубани и уничтожили базу морских дронов в Севастополе
11 июня 2026, 22:43
В Сумах оккупанты атаковали дронами коммунальное предприятие и учебное заведение: есть разрушение
11 июня 2026, 22:21
"Помоги другу": на Буковине аферисты обчистили карточку у песионерки
11 июня 2026, 22:20
Вражеская атака на энергообъект Черниговщины: более 37 тысяч потребителей остались без света
11 июня 2026, 21:56
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
Все публикации »
Валерий Чалый
Игорь Луценко
Остап Дроздов
Все блоги »