Сдает в аренду квартиру в "хрущевке": Сергей Притула объяснил, на какие деньги обеспечивает семью

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Украинский активист и волонтер Сергей Притула уже давно не работает по телевидению. Он объяснил, на какие деньги он живет

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам Сергея Притулы, еще 19 лет назад он взял кредит на свою первую квартиру. Это хрущевка площадью 30 квадратных метров, которая стоила тогда 110 тысяч долларов плюс 8 тысяч долларов налогов и других расходов (5 192 000 гривен по актуальному курсу).

Бывший ведущий с иронией заметил, что в 2009-м соседи продали такую же квартиру за 50 тысяч долларов. Это значит, что он перестирался. Однако сегодня квартиру он сдает в аренду. Это приносит 15 тысяч гривен в месяц.

В комментариях у него спросили, на какие деньги он живет около пяти лет, если не работает за деньги. Сергей Притула объяснил, что у него есть накопление за много лет на телевидении, а также дивиденды от ценных бумаг, монетизацию YouTube и Patreon, аренду недвижимости. Кроме того, его жена имеет собственный бизнес: она ФЛП 3 группы.

Напомним, ранее украинская певица Ната Жижченко (ONUKA) призналась, что ее основной заработок – это музыка. Она рассказала, как тратит деньги во время войны.