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09 червня 2026, 00:35

Здає в оренду квартиру у "хрущовці": Сергій Притула пояснив, на які гроші забезпечує родину

09 червня 2026, 00:35
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Фото з відкритих джерел
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Український активіст і волонтер Сергій Притула вже давно не працює на телебаченні. Він пояснив, на які гроші він живе

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами Сергія Притули, ще 19 років тому він узяв кредит на свою першу квартиру. Це хрущовка площею 30 квадратних метрів, яка тоді коштувала 110 тисяч доларів плюс 8 тисяч доларів податків та інших витрат (5 192 000 гривень за актуальним курсом).

Колишній ведучий з іронією зауважив, що 2009-му сусіди продали таку ж квартиру за 50 тисяч доларів. Це значить, що він перепратив. Проте сьогодні цю квартиру він здає в оренду. Це приносить 15 тисяч гривень на місяць.

У коментарях у нього спитали, на які гроші він живе вже близько п'яти років, якщо не працює за гроші. Сергій Притула пояснив, що в нього є накопичення за багато років на телебаченні, а також - дивіденди від цінних паперів, монетизацію YouTube та Patreon, оренду нерухомості. Крім того, його дружина має власний бізнес: вона ФОП 3 групи.

Нагадаємо, раніше українська співачка Ната Жижченко (ONUKA) зізналась, що її основний заробіток - це музика. Вона розповіла, як витрачає гроші під час війни.

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