Бизнес-центр певицы Камалии потерпел удар российской ракеты

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Артистка рассказала, что по бизнес-центру, принадлежащему ей и бывшему мужу, был удар российской ракеты. Это произошло уже в третий раз за 16 дней

Об этом Камалия рассказала в своем блоге, передает RegioNews.

К счастью, никто из людей не пострадал. Певица рассказала, что в прошлый раз им повезло, что чилеры системы кондиционирования и трансформаторная подстанция уцелели. Однако в этот раз уже так не повезло.

"Прежде всего задача сейчас - запустить трансформатор. Но учитывая серьезность повреждений и загруженность энергоснабжающей компании это будет нелегко - даже если нам удастся найти все необходимые запчасти. Весь труд по уборке и ремонту за последние 16 дней пошел на нет. Начинаем все сначала - но для этого нужно электроснабжение", - рассказала Камалия.

Напомним, ранее певица Камалия откровенно рассказала о тяжелой потере. Ее двоюродный брат погиб на фронте.