14 травня 2026, 23:35

Ведуча Маша Єфросиніна показала, як із сином ховалась під час обстрілів

Фото з відкритих джерел
У ніч на 14 травня росіяни завдали масованого удару по Україні. Ведуча Маша Єфросиніна показала, як вона із сином ховалась під час обстрілів

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Маша Єфросиніна показала фото зі своїм 11-річним сином. За її словами, вони під час атаки знаходились вдома. Укриттям слугувала ванна кімната.

"Всередині — ненависть до мр*зот і паніка паралізуючого страху. Зовні — відпрацьований спокій. Ніколи не пробачу р*сні жодної такої пекельної ночі”, - написала Єфрониніна.

Нагадаємо, у ніч на 14 травня РФ продовжила атаку на Україну, завдавши комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування. Основний напрямок удару – Київ.

Наслідки влучань і падіння уламків зафіксовані у восьми районах столиці –Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Оболонському, Печерському, Солом’янському та Шевченківському.

За даними рятувальників, у Києві кількість загиблих збільшилась до 12. Серед них двоє дітей.

