Ведуча Маша Єфросиніна показала, як із сином ховалась під час обстрілів

У ніч на 14 травня росіяни завдали масованого удару по Україні. Ведуча Маша Єфросиніна показала, як вона із сином ховалась під час обстрілів

Маша Єфросиніна показала фото зі своїм 11-річним сином. За її словами, вони під час атаки знаходились вдома. Укриттям слугувала ванна кімната.

"Всередині — ненависть до мр*зот і паніка паралізуючого страху. Зовні — відпрацьований спокій. Ніколи не пробачу р*сні жодної такої пекельної ночі”, - написала Єфрониніна.

Нагадаємо, у ніч на 14 травня РФ продовжила атаку на Україну, завдавши комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування. Основний напрямок удару – Київ.

Наслідки влучань і падіння уламків зафіксовані у восьми районах столиці –Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Оболонському, Печерському, Солом’янському та Шевченківському.

За даними рятувальників, у Києві кількість загиблих збільшилась до 12. Серед них двоє дітей.