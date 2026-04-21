В Житомирской области подросток зарабатывал на наркотиках

В Житомирской области задержали 17-летнего подростка. Оказалось, что у него при себе были запрещены вещества

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

В Житомирской области задержали 17-летнего парня. У него нашли посылку, в которой находилось 100 зип-пакетов с кристаллическим веществом, похожим на наркотическую. Оказалось, что он нашел работу "курьера" в Telegram.

Подросток из Одесской области прибыл в Коростышев, где получил в почтамате посылку с расфасованной продукцией. Затем он должен был доставить "товары" в Житомирскую область.

Теперь подростку грозит лишение свободы сроком от 9 до 12 лет с конфискацией имущества.

