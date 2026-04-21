В Запорожье священник агитировал "голосовать за Путина"

По материалам Службы безопасности Украины, суд вынес заочный приговор священнослужителю из временно оккупированной части Запорожской области. Известно, что настоятель одного из приходов в Мелитопольщине после начала полномасштабного вторжения открыто распространял пропаганду Кремля.

В частности, священник оправдывал оккупацию украинских территорий. Он также призвал местных жителей участвовать в российских выборах. Эти действия, как выяснили стражи порядка, он согласовывал с представителями военного командования России.

Суд назначил наказание в виде десяти лет лишения свободы.

