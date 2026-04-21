21 апреля 2026, 23:55

В Запорожье священник агитировал "голосовать за Путина"

В Запорожской области судили священника УПЦ (МП). Он способствовал распространению русской пропаганды

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

По материалам Службы безопасности Украины, суд вынес заочный приговор священнослужителю из временно оккупированной части Запорожской области. Известно, что настоятель одного из приходов в Мелитопольщине после начала полномасштабного вторжения открыто распространял пропаганду Кремля.

В частности, священник оправдывал оккупацию украинских территорий. Он также призвал местных жителей участвовать в российских выборах. Эти действия, как выяснили стражи порядка, он согласовывал с представителями военного командования России.

Суд назначил наказание в виде десяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Харькове разоблачили 61-летнего фаната РФ . В соцсетях он отрицательно высказывался против украинских военных. В частности, он хвалил российского диктатора Путина и мечтал об оккупации Киева.

