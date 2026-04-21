Как украинские патрульные сбивают российские дроны на фронте (ВИДЕО)

Украинские защитники продолжают уничтожать россиян на фронте. В этот раз правоохранители показали, как обезвреживают дроны врага

Национальная полиция Украины

На видео можно увидеть работу бригады "Хищник", которая выполняет боевые задания на Константиновском направлении.

Украинские патрульные обнаружили и уничтожили вражеские беспилотники типа "Князь Вещий Олег", "ZALA", а также немало "Молний". Эти беспилотники россияне применяли для ведения воздушной разведки и корректировки огня.

Напомним, ранее Силы беспилотных систем поразили три вражеских ЗРК, две базы "Искандеров" , базу "Рубикона" и две нефтебазы в Крыму.