Как украинские патрульные сбивают российские дроны на фронте (ВИДЕО)
Украинские защитники продолжают уничтожать россиян на фронте. В этот раз правоохранители показали, как обезвреживают дроны врага
Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.
На видео можно увидеть работу бригады "Хищник", которая выполняет боевые задания на Константиновском направлении.
Украинские патрульные обнаружили и уничтожили вражеские беспилотники типа "Князь Вещий Олег", "ZALA", а также немало "Молний". Эти беспилотники россияне применяли для ведения воздушной разведки и корректировки огня.
Напомним, ранее Силы беспилотных систем поразили три вражеских ЗРК, две базы "Искандеров" , базу "Рубикона" и две нефтебазы в Крыму.
