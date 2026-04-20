Во Львове руководителя и продавца наркошопа U420 взяли под стражу

Во Львове суд удовлетворил ходатайство следствия по мерам пресечения для руководительницы и продавца наркошопа U420. Теперь их отправили под стражу

Об этом сообщает "Эспрессо", передает RegioNews.

По материалам дела, подозреваемая руководительница контролировала работу семи магазинов U420 во Львове. Ее защита просил для нее мягкую меру пресечения, поскольку она является многодетной мамой и ухаживает за матерью с инвалидностью.

Суд назначил менеджеру 60 суток содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 166 400 гривен.

Также под стражу отправили жителя Львова, работавшего в U420 продавцом. Для него была выбрана сумма залога в размере 199 680 гривен.

Напомним, ранее журналисты Bihus.Info в рамках расследования выяснили, что масштабная сеть магазинов U420 продает психотропные вещества под видом сувенирной продукции. Сейчас сеть активно развивается в Украине и рекламируется через блоггеров.

Первые магазины U420 открылись в Киеве весной 2025 года, а сеть насчитывает около 30 точек в Киеве, Харькове, Львове, Днепре и Одессе. Основную аудиторию, по наблюдениям журналистов, составляет молодежь, в том числе подростки.

Кроме того, в Днепре неизвестные повредили вход в магазин сети U420, разбив стекло в дверях. Инцидент произошел на проспекте Науки.

Также в соцсетях распространялось видео, на котором зафиксированы повреждения подобных магазинов в Днепре. Авторы роликов заявляли о так называемой "зачистке" со стороны "неизвестных националистов Днепра" и обвиняли сеть в причастности к обращению запрещенных веществ.

