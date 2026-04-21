На Житомирщині підліток заробляв на наркотиках

Фото: Національна поліція

На Житомирщині затримали 17-річного підлітка. Виявилось, що в нього при собі були заборонені речовини

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

На Житомирщині затримали 17-річного хлопця. У нього знайшли посилку, в якій знаходилось 100 зіп-пакетів із кристалічною речовиною, схожою на наркотичну. Виявилось, що він знайшов роботу "кур'єра" в Telegram.

Підліток з Одеської області прибув до Коростишева, де отримав у поштоматі посилку з розфасованою продукцією. Потім він повинен був доставити "товари" до Житомирської області.

Тепер підлітку загрожує позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше в Одесі судили наркокур’єра, який маскував "товар" в посилках з одягом та іграшками. 25-річний зловмисник проведе за ґратами дев’ять років, а його майно конфіскують.