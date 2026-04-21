На Буковине женщина отдала аферистам последние деньги – украинцев предупредили о схеме

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщает полиция Черновицкой области.

20 апреля в милицию обратилась 43-летняя женщина. Она рассказала, что ей позвонил неизвестный, представившийся работником одного из банков. Мошенник вошел в доверие и убедил женщину в том, что кто-то пытается снять деньги с ее карточки. Впоследствии он уговорил женщину перечислить на неизвестный номер 80 тысяч гривен.

"По факту незаконного завладения средствами женщины следователи полиции приступили к уголовному производству, предусмотренному статьей 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается", - сообщает полиция.

Напомним, ранее в полиции предупреждали украинцев об очередной схеме аферистов. Мошенники массово рассылают сообщения о якобы финансовой помощи. Аферисты представляются представителями ООН. В то же время они часто допускают ошибки. К примеру, называют себя в мужском роде, хотя пишут из женского аккаунта.