В Харьковской области из-за российской атаки пострадали 11 человек
В Харьковской области 21 апреля в результате массированной атаки россиян по населенным пунктам Богодуховского района пострадали 11 человек.
Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews.
"21 апреля враг нанес массированную атаку ударными дронами по населенным пунктам Богодуховской и Золочевской общин. Под ударами оказались объекты гражданской инфраструктуры и частный сектор", - говорится в сообщении.
В результате попаданий произошло четыре очага пожаров. Повреждения получили гражданские предприятия, административные здания, заведения торговли и частные дома.
Напомним, что в Покровской общине Никопольского района Днепропетровской области в результате российского удара поврежден рейсовый микроавтобус, пострадали три человека.