Отключение света 22 апреля: в Укрэнерго предупредили, к чему готовиться

Фото: из открытых источников

В Украине нередко вводят ограничение электроэнергии из-за атак окупантов. Энергетики объяснили, какая ситуация ожидается в среду, 22 апреля

Об этом сообщает Укрэнерго, передает RegioNews.

Пока ограничения электроэнергии на среду, 21 апреля, не прогнозируются. При этом энергетики призывают пользоваться мощными приборами в тот период, когда эффективнее всего работают солнечные станции: с 11:00 до 16:00.

"Потребляйте электроэнергию бережливо в вечерние часы - с 18:00 до 22:00", - призывают украинцев.

Однако следует отметить, что иногда ситуация может изменяться в течение суток. Поэтому важно следить за информацией на официальных страницах облэнерго.

Напомним, ранее Украина снова начала продавать электроэнергию за границу. Это произошло впервые с ноября 2025 года.