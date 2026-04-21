21 апреля 2026, 23:35

На Днепропетровщине мужчины ворвались в квартиру пенсионерки и напали на нее с молотком

Фото: Национальная полиция
Инцидент произошел 16 апреля в Желтых Водах. Жертвой злоумышленников стала 73-летняя женщина

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

Двое мужчин проникли в квартиру 73-летней женщины. Пенсионерка уронила их, потому что была знакома с одним из них. В квартире мужчины ударили женщину по голове молотком. Впоследствии они украли ее деньги, банковские карты и скрылись. Пенсионерку с травмами госпитализировали.

Полиция обнаружила злоумышленников. Ими оказались двое 48-летних местных жителей.

"Фигуранты задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Судом избрана мера пресечения — содержание под стражей. Досудебное расследование продолжается", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Киеве в Днепровском районе правоохранители задержали мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения напал на пожилую консьержку. Дебошир был задержан. Ему объявлено подозрение по ч. 1 ст. 296 УК – хулиганство. Санкция статьи предусматривает до пяти лет ограничения свободы

