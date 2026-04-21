В Хмельнитчине BMW насмерть сбил 17-летнего парня

Авария произошла в начале года в поселке Понинка Шепетовского района. 30-летний водитель BMW X5 в пьяном состоянии ехал со скоростью более 100 километров в час. Он сбил ехавшего в попутном направлении велосипедиста. В результате полученных травм 17-летний водитель двухколесного погиб на месте.

На суде водитель признал свою вину. Он признался, что в течение дня употреблял алкогольные напитки, после чего все равно сел за руль. Он рассказал, что значительно превысил разрешенную скорость и впоследствии почувствовал удар в переднюю часть автомобиля. Остановившись, увидел в кювете велосипедиста без признаков жизни, после чего вызвал полицию.

Мать погибшего парня отказалась принимать деньги и прощения водителя. Она настаивала на назначении максимально строгого наказания.

Суд назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на такой же срок. В пользу матери погибшего суд взыскал с него 3 200 000 грн. морального вреда и судебные издержки.

Напомним, ранее в Житомирской области в ДТП погиб 12-летний мальчик. 26-летний водитель Ford Mondeo не справился с управлением и съехал в кювет. Автомобиль столкнулся с деревом. Водитель не пострадал. Проверка показала, что он был за рулем пьян.