18:27  21 апреля
На Волыни 2-летний мальчик погиб от алкоголя: будут судить чиновника
15:55  21 апреля
Пограничники показали, как дронами уничтожают технику на территории РФ (ВИДЕО)
10:56  21 апреля
Зима посреди апреля в Карпатах: на горе Поп Иван снежит и держится мороз
21 апреля 2026, 22:45

В Хмельнитчине BMW насмерть сбил 17-летнего парня

Фото: из открытых источников
Полонский районный суд Хмельницкой области рассмотрел дело о смертельном ДТП. В результате аварии погиб подросток

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Авария произошла в начале года в поселке Понинка Шепетовского района. 30-летний водитель BMW X5 в пьяном состоянии ехал со скоростью более 100 километров в час. Он сбил ехавшего в попутном направлении велосипедиста. В результате полученных травм 17-летний водитель двухколесного погиб на месте.

На суде водитель признал свою вину. Он признался, что в течение дня употреблял алкогольные напитки, после чего все равно сел за руль. Он рассказал, что значительно превысил разрешенную скорость и впоследствии почувствовал удар в переднюю часть автомобиля. Остановившись, увидел в кювете велосипедиста без признаков жизни, после чего вызвал полицию.

Мать погибшего парня отказалась принимать деньги и прощения водителя. Она настаивала на назначении максимально строгого наказания.

Суд назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на такой же срок. В пользу матери погибшего суд взыскал с него 3 200 000 грн. морального вреда и судебные издержки.

Напомним, ранее в Житомирской области в ДТП погиб 12-летний мальчик. 26-летний водитель Ford Mondeo не справился с управлением и съехал в кювет. Автомобиль столкнулся с деревом. Водитель не пострадал. Проверка показала, что он был за рулем пьян.

ДТП авария суд Хмельницкая область
Водитель скрылся с места ДТП: на Львовщине грузовик протаранил поезд "Перемышль – Киев"
21 апреля 2026, 17:58
В Одесской области пьяный водитель устроил ДТП на светофоре: три человека в больнице
21 апреля 2026, 10:27
Все новости »
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
17 апреля 2026
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Российские войска бьют по украинским многоэтажкам, но российские шовинисты этому уже не радуются
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
На Днепропетровщине мужчины ворвались в квартиру пенсионерки и напали на нее с молотком
21 апреля 2026, 23:35
Как украинские патрульные сбивают российские дроны на фронте (ВИДЕО)
21 апреля 2026, 23:15
В Харьковской области из-за российской атаки пострадали 11 человек
21 апреля 2026, 22:27
В Житомирской области подросток зарабатывал на наркотиках
21 апреля 2026, 22:25
В Одессе псевдоволонтеры "зарабатывали" на военных
21 апреля 2026, 21:55
На Буковине женщина отдала аферистам последние деньги – украинцев предупредили о схеме
21 апреля 2026, 21:30
Отключение света 22 апреля: в Укрэнерго предупредили, к чему готовиться
21 апреля 2026, 20:55
В Кривом Роге женщина продала несовершеннолетних девушек в сексуальное рабство
21 апреля 2026, 20:40
Россияне из-за геймерских чатов заставили школьника устроить стрельбу на Закарпатье
21 апреля 2026, 20:30
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
Все видео »
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Игорь Луценко
Все блоги »