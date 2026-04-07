Певица Надя Дорофеева призналась об убытках из-за концертов

Украинские артисты даже во время войны пытаются устраивать эффектные шоу. Однако, по словам Нади Дорофеевой, это не о заработке

Певица отметила, что сейчас для артистов концерты не являются прибыльной историей. Скорее всего наоборот. Однако, по словам Нади Дорофеевой, для певцов важно иметь встречи с аудиторией вживую. Тогда, считает она, возникает "заряд" счастья и у музыканта, и у зрителя.

"Ой, поверьте, это просто в минусах – затраты на постановку, технику, команду и масштабное производство значительно превышают доходы. Обычно всегда так", – говорит Дорофеева о заработках.

Напомним, ранее известный режиссер Алан Бадоев рассказывал, на чем зарабатывает во время войны. Оказалось, что его документальное кино является скорее культурным проектом, чем коммерческим. Однако, по его словам, он зарабатывает на продюсировании артистов.