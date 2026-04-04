Певицу Джамалу задержали в аэропорту из-за розыска в РФ

Певица Джамала из-за своей активной проукраинской позиции в РФ была объявлена в розыск. Из-за этого с ней произошла жуткая ситуация

Об этом артистка рассказала в интервью Маше Ефросининой, передает RegioNews.

Артистка рассказала, что это произошло, когда она была у аэропорта одной из "дружественных стран" (страну пока певица не уточняет). Ее задержали и собирались депортировать домой.

"У меня было задержание в аэропорту. Я не могу назвать страну, но меня на сутки задержали. Это было очень страшно. Но хорошо, что я была без детей, потому что думала брать их с собой. Мне говорят: 'Гражданочка, проходим. Есть секретная информация, мы вас депортируем'. Спросили откуда я приехала. Говорю, что из Киева. А они: "Вот и поезжайте в Киев". Я спрашиваю почему они говорят: 'Что-то вы такое сделали...'. Я говорю: 'А что я такое сделала?'. Мы открываем мой Instagram, а там сообщения о Мариуполе, Буче и так далее", - говорит Джамала.

Она сразу поняла, что это из-за ее публикаций о российской агрессии против Украины. Тогда певицу спасло то, что ей разрешили позвонить в украинское посольство, которое быстро вмешалось. Теперь перед каждой поездкой в страны, поддерживающие хоть какие-то связи с Россией, знаменитость тщательно консультируется со специалистами.

Встреча с Байденом

Ранее певица Джамала также успела увидеться с бывшим президентом США Джо Байденом. Это произошло, когда она была приглашена в центр Кеннеди наградить группу U2 за вклад в американскую музыку.