04 апреля 2026, 00:45

Певицу Джамалу задержали в аэропорту из-за розыска в РФ

Фото: из открытых источников
Певица Джамала из-за своей активной проукраинской позиции в РФ была объявлена в розыск. Из-за этого с ней произошла жуткая ситуация

Об этом артистка рассказала в интервью Маше Ефросининой, передает RegioNews.

Артистка рассказала, что это произошло, когда она была у аэропорта одной из "дружественных стран" (страну пока певица не уточняет). Ее задержали и собирались депортировать домой.

"У меня было задержание в аэропорту. Я не могу назвать страну, но меня на сутки задержали. Это было очень страшно. Но хорошо, что я была без детей, потому что думала брать их с собой. Мне говорят: 'Гражданочка, проходим. Есть секретная информация, мы вас депортируем'. Спросили откуда я приехала. Говорю, что из Киева. А они: "Вот и поезжайте в Киев". Я спрашиваю почему они говорят: 'Что-то вы такое сделали...'. Я говорю: 'А что я такое сделала?'. Мы открываем мой Instagram, а там сообщения о Мариуполе, Буче и так далее", - говорит Джамала.

Она сразу поняла, что это из-за ее публикаций о российской агрессии против Украины. Тогда певицу спасло то, что ей разрешили позвонить в украинское посольство, которое быстро вмешалось. Теперь перед каждой поездкой в страны, поддерживающие хоть какие-то связи с Россией, знаменитость тщательно консультируется со специалистами.

Встреча с Байденом

Ранее певица Джамала также успела увидеться с бывшим президентом США Джо Байденом. Это произошло, когда она была приглашена в центр Кеннеди наградить группу U2 за вклад в американскую музыку.

"Хотел поздороваться (Байден). А я же ему как раз о Крыме навалила, пользуясь возможностью. Я готовилась, у меня была одна минута. Вся встреча длилась две с половиной минуты: сказать, сфотографироваться и все. Я действительно очень счастлива, потому что я не политик. Я пришла к нему как певица, как иметь двоих детей. Об этом я и говорила. А что мне выдумывать, когда у меня все здесь на поверхности", - вспоминает артистка.

Экспродюсер Поляковой призналась, сколько певица зарабатывала до популярности
03 апреля 2026, 21:30
От 60 тысяч и больше: в СМИрассказали о прайсе на рекламу у блоггера Саши Бо
03 апреля 2026, 20:30
Ведущий Богдан Шелудяк рассказал о своем состоянии после серьезного диагноза
03 апреля 2026, 19:00
Все новости »
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
30 марта 2026
История из U420. Как "сувениры с кайфом" спровоцировали погромы по всей стране
Один из стремительно развивающихся в нынешних сложных условиях отечественных бизнесов вызвал определенные подозрения у журналистов. И оказалось, что все не так просто и однозначно...
25 марта 2026
Луцк без мэра: почему бывший юрист Палицы ушел с должности
Один представитель местного олигарха ушел, другой может прийти на его место
05 апреля 2026, 19:55
В Ивано-Франковске полицейский сбил пешехода и скрылся с места ДТП
05 апреля 2026, 19:10
Ремонт международных трасс в Украине: работы планируют завершить к 1 мая
05 апреля 2026, 18:27
В Никополе дрон атаковал гражданское авто: водитель погиб, жена в тяжелом состоянии
05 апреля 2026, 17:57
Во Львове ребенок играл зажигалкой – загорелась квартира
05 апреля 2026, 17:37
Попадание "Шахеда" в Харькове: повреждены многоэтажки, есть пострадавшие
05 апреля 2026, 16:50
На Днепропетровщине снова появились вражеские листовки с угрозами
05 апреля 2026, 16:14
Мемуары Столтенберга и теневые переговоры с Россией: что известно
05 апреля 2026, 15:42
В Херсоне вражеский дрон попал в полицейский автомобиль: есть погибший
05 апреля 2026, 15:22
Украинские дроны атаковали порт "Транснефть" и объекты "Лукойла" в РФ
05 апреля 2026, 14:49
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
Все публикации »
