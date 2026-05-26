26 мая 2026, 18:28

В Харькове подполковник Нацгвардии второй раз попался на взятках

Фото: Офис Генерального прокурора
В Харьковской области правоохранители второй раз за полгода разоблачили в коррупции подполковника одного из территориальных управлений Национальной гвардии Украины

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

Сообщается, что подполковник одного из территориальных управлений Национальной гвардии Украины менее чем за полгода прокуроры Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона во второй раз сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием.

По данным следствия, в этот раз офицер получил 11 тыс. долларов США за обещание повлиять на решение, которое могло стать основанием для увольнения военнослужащего из службы по состоянию здоровья. Он уверял в возможности влияния на должностных лиц экспертной команды по оценке повседневного функционирования.

18 мая 2026 правоохранителя задержали в Харькове после получения средств. Суд избрал ему меру пресечения - содержание под стражей с альтернативой внесения залога.

Это уже второй подобный эпизод.

В январе 2026 года этому же офицеру сообщали о подозрении в еще одном производстве. Тогда речь шла о 45 тыс. грн за влияние на решение о переводе военнослужащего в другое подразделение. После внесения залога он вышел из-под стражи.

Напомним, что в Житомирской области разоблачили работников ТЦК на схеме. Фигуранты за взятки помогали военнообязанным избежать призыва.

