В Харькове подполковник Нацгвардии второй раз попался на взятках

Фото: Офис Генерального прокурора

В Харьковской области правоохранители второй раз за полгода разоблачили в коррупции подполковника одного из территориальных управлений Национальной гвардии Украины

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

Сообщается, что подполковник одного из территориальных управлений Национальной гвардии Украины менее чем за полгода прокуроры Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона во второй раз сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием.

По данным следствия, в этот раз офицер получил 11 тыс. долларов США за обещание повлиять на решение, которое могло стать основанием для увольнения военнослужащего из службы по состоянию здоровья. Он уверял в возможности влияния на должностных лиц экспертной команды по оценке повседневного функционирования.

18 мая 2026 правоохранителя задержали в Харькове после получения средств. Суд избрал ему меру пресечения - содержание под стражей с альтернативой внесения залога.

Это уже второй подобный эпизод.

В январе 2026 года этому же офицеру сообщали о подозрении в еще одном производстве. Тогда речь шла о 45 тыс. грн за влияние на решение о переводе военнослужащего в другое подразделение. После внесения залога он вышел из-под стражи.

