04 апреля 2026, 01:45

Певица Злата Огневич призналась, почему бы не взяла трубку, если бы ей позвонил Зеленский

04 апреля 2026, 01:45
Фото: из открытых источников
Певица Злата Огневич призналась, что она бы не взяла трубку, если бы увидела на экране телефона имя президента Украины. Артистка объяснила, с чем это связано

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Певица призналась, что политика вызывает у нее стресс. По словам Златы Огневич, она не считает себя компетентной в этих вопросах и хочет держаться в стороне. Даже если бы представить потенциальный разговор с президентом, это тоже заставило бы его беспокоиться.

"Я бы не взяла трубку. Я очень волнуюсь по этой теме. Я и политика - это очень разное", - говорит артистка.

Напомним, что у Златы Огневич был политический опыт. В 2012 году она стала народной депутатом от Радикальной партии Олега Ляшко. Тогда она сконцентрировалась на вопросах культуры. Однако в 2015 году артистка составила мандат и окончательно поставила точку в своей политической истории.

