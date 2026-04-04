Певица Злата Огневич призналась, почему бы не взяла трубку, если бы ей позвонил Зеленский
Певица Злата Огневич призналась, что она бы не взяла трубку, если бы увидела на экране телефона имя президента Украины. Артистка объяснила, с чем это связано
Певица призналась, что политика вызывает у нее стресс. По словам Златы Огневич, она не считает себя компетентной в этих вопросах и хочет держаться в стороне. Даже если бы представить потенциальный разговор с президентом, это тоже заставило бы его беспокоиться.
"Я бы не взяла трубку. Я очень волнуюсь по этой теме. Я и политика - это очень разное", - говорит артистка.
Напомним, что у Златы Огневич был политический опыт. В 2012 году она стала народной депутатом от Радикальной партии Олега Ляшко. Тогда она сконцентрировалась на вопросах культуры. Однако в 2015 году артистка составила мандат и окончательно поставила точку в своей политической истории.