19:25  06 квітня
Дівчина влаштувала стрілянину в центрі Луцька
16:47  06 квітня
На Миколаївщині перекинулася автоцистерна із 35 тоннами олії
16:23  06 квітня
У Харкові працівника ТЦК вдарили ножем у живіт
UA | RU
UA | RU
07 квітня 2026, 01:55

Співачка Надя Дорофєєва зізналась про збитки через концерти

Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Українські артисти навіть під час війни намагаються влаштовувати ефектні шоу. Проте, за словами Наді Дорофєєвої, це не про заробіток

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Співачка зазначила, що зараз для артистів концерти не є прибутковою історією. Скоріше, все навпаки. Проте, за словами Наді Дорофєєвої, для співаків важливо мати зустрічі з аудиторією наживо. Тоді, вважає вона, з'являється "заряд" щастя і в музиканта, і в глядача.

"Ой, повірте, це просто в мінусах – витрати на постановку, техніку, команду й масштабне виробництво значно перевищують доходи. Зазвичай завжди так", - каже Дорофєєва про заробітки.

Нагадаємо, раніше відомий режисер Алан Бадоєв розповідав, на чому заробляє під час війни. Виявилось, що його документальне кіно є, скоріше, культурним проєктом, аніж комерційним. Проте, за його словами, він заробляє на продюсуванні артистів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
шоу-бизнес
