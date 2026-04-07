Співачка Надя Дорофєєва зізналась про збитки через концерти

Українські артисти навіть під час війни намагаються влаштовувати ефектні шоу. Проте, за словами Наді Дорофєєвої, це не про заробіток

Співачка зазначила, що зараз для артистів концерти не є прибутковою історією. Скоріше, все навпаки. Проте, за словами Наді Дорофєєвої, для співаків важливо мати зустрічі з аудиторією наживо. Тоді, вважає вона, з'являється "заряд" щастя і в музиканта, і в глядача.

"Ой, повірте, це просто в мінусах – витрати на постановку, техніку, команду й масштабне виробництво значно перевищують доходи. Зазвичай завжди так", - каже Дорофєєва про заробітки.

Нагадаємо, раніше відомий режисер Алан Бадоєв розповідав, на чому заробляє під час війни. Виявилось, що його документальне кіно є, скоріше, культурним проєктом, аніж комерційним. Проте, за його словами, він заробляє на продюсуванні артистів.