19:10  05 апреля
В Ивано-Франковске полицейский сбил пешехода и скрылся с места ДТП
17:37  05 апреля
Во Львове ребенок играл зажигалкой – загорелась квартира
14:15  05 апреля
Ругалась при детях: на Волыни судили учительницу-логопеда
UA | RU
UA | RU
04 апреля 2026, 02:45

Реперка alyona alyona хочет кардинально сменить профессию

Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Реперка alyona alyona призналась, что пережила глубокий кризис. Теперь она хочет попробовать что-то совершенно новое

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Реперка alyona alyona рассказала, что музыка больше не доставляет ей удовольствия. Постоянные эксперименты со стилями, считает артиста, не принесли никакого результата. Теперь она хочет сменить деятельность кардинально.

"Хочется изменить вектор деятельности. Я бы пошла на YouTube со своим женским подкастом о самовосприятии. Хотя звала бы и мужчин в гости, обсудить какие-то клише. Я пошла бы ведущей на телевидение. У меня прошел второй депрессивный эпизод, и я понимаю, что моя душа несчастлива заниматься тем, чем я занимаюсь. Произошло выгорание. В творчестве я не знаю куда двигаться, что делать", – говорит Алена.

Она добавила, что у нее нет вдохновения писать новые хиты. По ее мнению, во время войны рэп должен быть острым, политическим, но такой стиль не близок.

Напомним, ранее певец Melovin сообщил, что 2027 год станет годом завершения его музыкальной карьеры. Он планирует посвятить время родителям, любимому человеку и самому себе, отойти от постоянного онлайн-шума и повседневной активности.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Певицу Джамалу задержали в аэропорту из-за розыска в РФ
04 апреля 2026, 00:45
Экспродюсер Поляковой призналась, сколько певица зарабатывала до популярности
03 апреля 2026, 21:30
От 60 тысяч и больше: в СМИрассказали о прайсе на рекламу у блоггера Саши Бо
03 апреля 2026, 20:30
Все новости »
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
30 марта 2026
История из U420. Как "сувениры с кайфом" спровоцировали погромы по всей стране
Один из стремительно развивающихся в нынешних сложных условиях отечественных бизнесов вызвал определенные подозрения у журналистов. И оказалось, что все не так просто и однозначно...
25 марта 2026
Луцк без мэра: почему бывший юрист Палицы ушел с должности
Один представитель местного олигарха ушел, другой может прийти на его место
Панорамный снимок зубов: современная диагностика для здоровой улыбки
05 апреля 2026, 19:55
В Ивано-Франковске полицейский сбил пешехода и скрылся с места ДТП
05 апреля 2026, 19:10
Ремонт международных трасс в Украине: работы планируют завершить к 1 мая
05 апреля 2026, 18:27
В Никополе дрон атаковал гражданское авто: водитель погиб, жена в тяжелом состоянии
05 апреля 2026, 17:57
Во Львове ребенок играл зажигалкой – загорелась квартира
05 апреля 2026, 17:37
Попадание "Шахеда" в Харькове: повреждены многоэтажки, есть пострадавшие
05 апреля 2026, 16:50
На Днепропетровщине снова появились вражеские листовки с угрозами
05 апреля 2026, 16:14
Мемуары Столтенберга и теневые переговоры с Россией: что известно
05 апреля 2026, 15:42
В Херсоне вражеский дрон попал в полицейский автомобиль: есть погибший
05 апреля 2026, 15:22
Украинские дроны атаковали порт "Транснефть" и объекты "Лукойла" в РФ
05 апреля 2026, 14:49
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
Все публикации »
Марина Данилюк-Ярмолаева
Владимир Фесенко
Владимир Поперешнюк
Все блоги »