Реперка alyona alyona хочет кардинально сменить профессию

Реперка alyona alyona рассказала, что музыка больше не доставляет ей удовольствия. Постоянные эксперименты со стилями, считает артиста, не принесли никакого результата. Теперь она хочет сменить деятельность кардинально.

"Хочется изменить вектор деятельности. Я бы пошла на YouTube со своим женским подкастом о самовосприятии. Хотя звала бы и мужчин в гости, обсудить какие-то клише. Я пошла бы ведущей на телевидение. У меня прошел второй депрессивный эпизод, и я понимаю, что моя душа несчастлива заниматься тем, чем я занимаюсь. Произошло выгорание. В творчестве я не знаю куда двигаться, что делать", – говорит Алена.

Она добавила, что у нее нет вдохновения писать новые хиты. По ее мнению, во время войны рэп должен быть острым, политическим, но такой стиль не близок.

