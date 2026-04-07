07 апреля 2026, 01:35

"Меня совесть не мучает": певец Тарас Тополя честно признался об отношениях с экс-женой

Лидер группы "Антитела" Тарас Тополя впервые прокомментировал причину развода с Еленой Тополей. Артист рассказал, в каких они сейчас отношениях

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам Тараса Тополи, бывшая жена Елена заблокировала его в Instagram. При этом он не собирается обсуждать его поведение. Он отметил, что они продолжают общаться, но исключительно на темы, связанные с воспитанием их троих детей.

"Я ничего, кроме этой публикации (о разводе — ред.) не буду комментировать по поводу моих внутренних чувств и переживаний. Я живу свою жизнь. У меня много планов. Я в прекрасных отношениях с детьми. Я продолжаю быть отцом для них", - говорит музыкант.

Он отметил, что у них есть подписанный договор. При этом Тарас Тополя отметил, что он продолжает выполнять свои функции как отец.

"У нас есть договор подписан. Единственное, что я могу сказать, меня совесть не мучает относительно того, как у нас состоялся развод, и относительно того, как я продолжаю выполнять свои функции как отец. Что мы с ней обсуждали и на каком этапе находимся сейчас — наше личное дело. Как бы меня ни пытались выставить недостойным, отцом, абъ слово", – говорит артист.

Напомним, ранее фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя заявил, что разводится с женой Еленой. Артисты воспитывают троих детей. В браке они были 12 лет. По их словам, решение о разрыве было общим и взвешенным.

